Netanyahu e Trump comemoram cessar-fogo em Gaza como "conquista histórica"

(Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ambos se parabenizaram pela "conquista histórica" da assinatura do acordo de cessar-fogo em Gaza, que inclui a libertação de todos os reféns, informou o gabinete de Netanyahu na quinta-feira (horário local, ainda quarta-feira em Brasília).

Os dois líderes concordaram em continuar sua estreita cooperação, e Netanyahu convidou Trump para discursar no Knesset, acrescentou o gabinete em um comunicado.

(Reportagem de Alexander Cornwell)