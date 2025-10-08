Neto de Mandela retorna à África do Sul após ser deportado por Israel

JOHANESBURGO (Reuters) - O neto do falecido presidente sul-africano e ativista antiapartheid Nelson Mandela chegou a Johanesburgo nesta quarta-feira depois de ser detido e deportado por Israel, que impediu que a flotilha da qual ele fazia parte entregasse ajuda a Gaza.

Mandla Mandela, que voltou para casa com outros quatro sul-africanos, disse que ele e o grupo com o qual estava foram mantidos em uma prisão israelense por seis dias antes de serem libertados pela Jordânia.

"Fomos algemados com cabos amarrados firmemente atrás das costas, retirados de nossos barcos, colocados na plataforma e expostos para todos... verem", disse Mandela, 51 anos, no aeroporto, onde foi recebido por simpatizantes que agitavam bandeiras palestinas.