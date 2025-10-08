Papa Leão 14 diz aos bispos dos EUA para abordarem repressão de Trump à imigração

"Nosso Santo Padre... está pessoalmente muito preocupado com essas questões", disse à Reuters o bispo de El Paso, Mark Seitz, que participou da reunião. "Ele expressou seu desejo de que a Conferência Episcopal dos EUA falasse com veemência sobre essa questão."

"Significa muito para todos nós saber de seu desejo pessoal de que continuemos a nos manifestar", disse Seitz.

O Vaticano não fez comentários imediatos sobre a reunião do papa.

Eleito em maio para substituir o falecido papa Francisco, Leão 14 demonstrou um estilo muito mais reservado do que seu antecessor, que frequentemente criticava o governo Trump e falava com frequência em comentários surpreendentes e improvisados.

Mas Leão 14 tem aumentado suas críticas nas últimas semanas.

O papa questionou, em 30 de setembro, se as políticas anti-imigração do governo Trump estavam de acordo com os ensinamentos pró-vida da Igreja Católica, em comentários que provocaram uma reação acalorada de alguns católicos conservadores proeminentes.