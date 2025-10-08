Petro da Colômbia sugere que último navio bombardeado pelos EUA era colombiano

A Casa Branca e o Pentágono não responderam imediatamente a um pedido de comentário sobre a afirmação de Petro que, se verificada, traria a Colômbia para dentro de uma campanha que previamente teve como alvo barcos venezuelanos.

Houve pelo menos quatro desses ataques nas últimas semanas e o governo Trump diz que 21 pessoas foram mortas nas operações. Os ataques inflamaram as tensões na região e Washington cancelou a aproximação diplomática com a Venezuela na segunda-feira.

Na quarta-feira, a Venezuela também iniciou novos exercícios militares nos Estados litorâneos de La Guaira e Carabobo.

Petro, que está na Bélgica reunido com líderes europeus, estava respondendo a uma postagem do senador norte-americano Adam Schiff, que disse que votaria para bloquear os ataques contra navios no Caribe.

A Presidência da Colômbia não respondeu imediatamente a uma solicitação de mais detalhes.

(Reportagem de Nelson Bocanegra e Alexander Villegas em Bogotá; reportagem adicional de Gram Slatterly e Phillip Stewart em Washington)