Petrobras acumula R$180 mi com custos de sonda parada na Foz do Amazonas

"Até agora já se perdeu R$180 milhões com a sonda parada lá, mais de R$4 milhões por dia", disse a fonte da Petrobras, na condição de sigilo.

"Isso é o custo só do aluguel da sonda, sem falar as pessoas todas envolvidas", completou.

O caso lembra situação semelhante anterior, quando a petroleira levou uma sonda para a região e a manteve por meses entre 2022 e 2023, sem que tenha utilizado o equipamento, como parte do mesmo processo de licenciamento ambiental, com custos de centenas de milhões de reais.

À época, a companhia aguardava aval do Ibama para realizar um simulado, que não chegou a acontecer. A petroleira acabou por desmobilizar o equipamento depois que em maio de 2023 o Ibama decidiu negar a licença. Na ocasião, a Petrobras fez alterações em seu plano de resposta a emergências e entrou com um pedido de reconsideração.

Dessa vez, o equipamento foi levado ao litoral do Norte do país em agosto e um teste de resposta a emergências ocorreu entre os dias 24 e 27 daquele mês. O Ibama afirmou ao final de setembro ter aprovado o teste, mas solicitou ajustes à Petrobras, antes de apresentar sua decisão final, o que não tem um prazo para ocorrer.

Além da sonda, o simulado de emergência mobilizou a maior estrutura de resposta a ocorrências já realizada pela companhia, com mais de 400 pessoas, embarcações de grande porte e aeronaves. O exercício ocorreu para que a Petrobras pudesse mostrar ao Ibama como lidaria com um eventual acidente com derramamento de óleo na região, considerada sensível ambientalmente.