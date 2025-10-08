Premiê interino da França mostra-se esperançoso sobre orçamento, vê eleição antecipada menos provável

"Há uma vontade de ter um orçamento para a França antes de 31 de dezembro deste ano", disse Lecornu aos repórteres após reuniões na terça-feira com os partidos conservadores e de centro-direita, e antes de se reunir com o Partido Socialista.

"E essa disposição cria impulso e convergência, obviamente, o que reduz as perspectivas de dissolução (do Parlamento)", disse ele.

Macron tem enfrentado repetidos apelos da oposição nos últimos dias para convocar eleições parlamentares antecipadas, ou então renunciar, para acabar com a crise política.

Lecornu, um leal a Macron, disse que se encontrará com o presidente ainda nesta quarta-feira, conforme planejado, para discutir os resultados de suas reuniões e verificar se um acordo é possível.

Lecornu, o quinto primeiro-ministro da França em dois anos, apresentou sua renúncia e a de seu governo na segunda-feira, horas depois de anunciar a formação do gabinete no domingo, tornando-o o governo de vida mais curta da França moderna.

Isso ocorreu depois que aliados e opositores ameaçaram derrubar o novo governo, com Lecornu dizendo que isso o impossibilitaria de realizar seu trabalho.