Preocupados, governo e aliados tentam articular votação da MP da taxação e reclamam de "sabotagem" da oposição e centrão

Os governistas correm contra o tempo, uma vez que a proposta tem de passar ainda pelos plenários da Câmara e do Senado a menos de 12 horas do prazo final antes de perder a validade.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e líderes partidários devem se reunir para tentar uma saída para levar a votação da matéria na Câmara e depois no Senado, segundo uma fonte do governo.

Fontes do governo e da base aliada reconhecem que a votação pelos plenários da MP enfrenta grandes dificuldades e acusam haver uma orquestração entre lideranças do centrão, governadores de Estado, oposicionistas e setores do agronegócio contrários à gestão Lula.

Essas fontes avaliam que a discussão da MP foi para o terreno político-eleitoral e tem como pano de fundo provocar uma crise fiscal para o governo em 2026, ano da eventual tentativa de reeleição do presidente Lula.

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), disse que estão articulando uma "sabotagem" contra o Brasil e que essa articulação é um "tiro no pé".

"Eles estão fazendo isso para atrapalhar o Lula, antecipando o calendário eleitoral", criticou o petista, ao chamar a iniciativa de uma pauta-bomba.