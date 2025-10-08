Rússia destruirá mísseis Tomahawk e seus lançadores se EUA os entregarem à Ucrânia, diz parlamentar

Kartapolov, ex-vice-ministro da Defesa, disse que não acha que os Tomahawks mudariam alguma coisa no campo de batalha, mesmo que fossem fornecidos à Ucrânia, pois, segundo ele, só poderiam ser fornecidos em pequenas quantidades -- em dezenas e não em centenas.

"Conhecemos esses mísseis muito bem, como eles voam, como derrubá-los; trabalhamos com eles na Síria, portanto, não há nada de novo. Os únicos problemas serão para aqueles que os fornecem e para aqueles que os usam; é aí que estarão os problemas", afirmou ele.

Kartapolov também teria dito que Moscou até agora não tinha visto sinais de que a Ucrânia estava preparando locais de lançamento para Tomahawks, algo que ele disse que Kiev não seria capaz de esconder se obtivesse tais mísseis. Se e quando isso acontecer, ele afirmou que a Rússia usaria drones e mísseis para destruir quaisquer lançadores.

Separadamente, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, pediu a Washington que avalie a situação em torno do possível fornecimento de Tomahawks "com sobriedade". Ele disse que qualquer decisão desse tipo seria um passo sério de escalada que provocaria uma mudança "qualitativa" na situação.

(Reportagem da Reuters)