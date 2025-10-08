Trio ganha prêmio Nobel de Química por desenvolver materiais da "bolsa da Hermione"

A academia disse que alguns desses materiais têm uma área de superfície extraordinariamente grande -- um material poroso com aproximadamente a mesma quantidade de um pequeno cubo de açúcar poderia conter tanta área de superfície quanto um grande campo de futebol.

"Uma pequena quantidade desse material pode ser quase como a bolsa de Hermione em Harry Potter. Ele pode armazenar grandes quantidades de gás em um volume minúsculo", disse Olof Ramstrom, membro do Comitê do Nobel de Química.

O prêmio de mais de um século é concedido pela Real Academia Sueca de Ciências e os vencedores dividem 11 milhões de coroas suecas (US$1,2 milhão), bem como a fama de ganhar o prêmio científico de maior prestígio do mundo.

Kitagawa disse na coletiva de imprensa do Nobel que estava profundamente honrado com o prêmio.

"Meu sonho é capturar o ar e separá-lo -- por exemplo, em CO2 ou oxigênio ou água ou algo assim -- e convertê-lo em materiais úteis usando energia renovável", disse ele

Kitagawa é professor da Universidade de Kyoto, no Japão, enquanto Robson é professor da Universidade de Melbourne, na Austrália, e Yaghi é professor da Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos.