Trump pede prisão de líderes democratas de Illinois enquanto tropas federais se preparam para atuar em Chicago

Trump frequentemente pede a prisão de seus oponentes desde que entrou na política em 2015, mas Comey é o primeiro a ser processado.

Em sua plataforma de mídia social, Trump acusou o prefeito de Chicago, Brandon Johnson, e o governador de Illinois, JB Pritzker, de não protegerem os agentes de imigração que atuam em Chicago.

"O prefeito de Chicago deveria estar na cadeia por não proteger os oficiais da ICE! O governador Pritzker também!", escreveu Trump, referindo-se à equipe do Departamento de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) dos EUA.

Johnson e Pritzker não puderam ser contatados imediatamente para comentar o assunto.

Centenas de soldados da Guarda Nacional do Texas se reuniram em uma instalação do Exército nos arredores de Chicago, apesar das objeções de Pritzker, Johnson e outros líderes democratas do Estado. Trump ameaçou enviar tropas para mais cidades dos EUA, as quais, segundo ele, na semana passada, poderiam servir como "campos de treinamento" para as Forças Armadas.

Uma pesquisa Reuters/Ipsos divulgada nesta quarta-feira revelou que a maioria dos norte-americanos se opõe ao envio de tropas sem uma ameaça externa.