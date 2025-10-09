Autoridade do Hamas diz que nenhum palestino aceita se desarmar

CAIRO (Reuters) - Osama Hamdan, alta autoridade do Hamas, disse nesta quinta-feira que nenhum palestino aceita se desarmar e que os palestinos precisam de armas e resistência.
(Reportagem de Nidal Al Mughrabi e Ahmed Tolba)
