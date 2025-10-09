Chefe da ONU saúda acordo em Gaza como caminho para a criação de um Estado palestino

(Reuters) - O secretário-geral da ONU, António Guterres, saudou nesta quinta-feira o acordo para garantir um cessar-fogo e a libertação de reféns em Gaza e disse que isso representa um caminho para a autodeterminação do povo palestino.

"Peço a todos que aproveitem esta importante oportunidade para estabelecer um caminho político confiável para o futuro", disse Guterres nas Nações Unidas. "Um caminho para acabar com a ocupação, reconhecer o direito à autodeterminação do povo palestino e alcançar uma solução de dois Estados."

O chefe da ONU pressionou por acesso total e contínuo para os trabalhadores humanitários em Gaza, onde a ofensiva militar israelense que se seguiu ao ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 criou uma crise humanitária e deslocou milhões de pessoas.