Comissão Europeia investigará alegações sobre espionagem da Hungria

BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia criará um grupo interno para examinar as alegações de que a Hungria tem espionado instituições europeias, disse um porta-voz da Comissão nesta quinta-feira.

As alegações foram feitas após uma investigação conjunta do grupo húngaro de jornalismo investigativo sem fins lucrativos Direkt36 e de jornais como o belga De Tijd e a revista alemã Der Spiegel.

"A Comissão está tomando nota de todas as reportagens de hoje, segundo os quais houve operações de espionagem realizadas por um serviço de inteligência húngaro contra a UE e membros de sua equipe. A Comissão leva essas alegações muito a sério", disse o porta-voz da Comissão.