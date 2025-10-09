Em telefonema, Vieira e Rubio acertam reunião em Washington para tratar de tarifas

Ambos já se encontraram este ano. No final de julho, depois de uma visita a Nova York, Vieira parou em Washington para uma conversa com o secretário de Estado dos EUA, ainda no auge da crise entre os dois países, quando os EUA já haviam anunciado as tarifas de 50% contra o Brasil.

O telefonema desta quinta-feira aconteceu na sequência da conversa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente norte-americano, Donald Trump, na segunda-feira. Na conversa, os dois mandatários acertaram a retomada das negociações entre Brasil e EUA, e Trump designou Rubio para ser o contato com o governo brasileiro.

Rubio, até o momento, havia sido o mais vocal dos assessores de Trump nas críticas ao Brasil devido à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal pela tentativa de golpe de Estado. No entanto, desde a rápida conversa entre Lula e Trump durante a Assembleia-Geral da ONU, em que o presidente norte-americano afirmou que havia surgido "uma química" entre eles, os ataques de Rubio e seus assessores ao Brasil cessaram.

Na conversa entre os dois presidentes, ficou acertado ainda que ambos devem se encontrar pessoalmente, com a possibilidade de uma reunião bilateral durante a cúpula da Asean, no final do mês, na Malásia, ou uma visita aos EUA, que Lula se prontificou a fazer.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)