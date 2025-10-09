EUA podem demitir controladores de tráfego aéreo que não trabalharem em meio à paralisação do governo, diz secretário

(Reuters) - O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, disse nesta quinta-feira que o governo do presidente norte-americano, Donald Trump, pode demitir os controladores de tráfego aéreo que repetidamente não comparecerem ao trabalho, afirmando que um aumento nas ausências está causando interrupções aéreas significativas durante a paralisação do governo dos EUA.

"Se tivermos alguns em nossa equipe que não são dedicados como precisamos, vamos dispensá-los", disse Duffy à Fox Business. "Não posso permitir que as pessoas não compareçam ao trabalho."

Ele disse que 90% a 95% dos controladores estão comparecendo todos os dias, apesar de não receberem seus salários por causa da paralisação do governo.