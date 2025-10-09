Flotilha de ajuda diz que seis ativistas ainda estão detidos por Israel

DUBAI (Reuters) - A flotilha de ajuda Global Sumud, que foi interceptada pelas forças israelenses na semana passada ao tentar levar ajuda para Gaza, diz que seis de seus participantes ainda estão detidos por Israel.
(Reportagem de Jana Choukeir)
