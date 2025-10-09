Governo avalia medidas após derrota em tributação de investimentos e cogita aumento temporário do IOF

"Se a medida provisória é rejeitada ou é caducada, então é natural que o IOF volte à mesa como alternativa. O que nós temos é que fechar uma conta", disse o senador a jornalistas depois da derrubada da MP pela Câmara, na noite de quarta-feira.

O governo estuda alternativas para recuperar um rombo estimado em mais de R$36 bilhões no Orçamento para 2026, sendo R$21 bilhões em perda de arrecadação e R$15 bilhões em cortes de gastos que estavam previstos na MP. Além disso, outros R$15 bilhões estavam na conta para este ano, sendo R$10,5 bilhões em arrecadação e R$4,3 bilhões em redução de despesas.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que vai levar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva medidas que podem ser adotadas para fechar a conta, e também indicou que o IOF pode estar entre elas.

"O principal foi aquela decisão do Supremo que garantiu as prerrogativas do presidente da República. O centrão tentou usurpar do presidente da República prerrogativas constitucionais, e o Supremo determinou que não. Isso nos dá conforto para chegar ao final do ano", disse o ministro, referindo-se à decisão do STF que reafirmou o poder do Executivo de aumentar o IOF sem passar pelo Congresso.

Apesar da decisão judicial favorável ao presidente, no entanto, o Congresso conseguiu reverter o aumento de IOF em uma votação que derrubou o decreto de Lula.

De acordo com uma fonte palaciana, o aumento do IOF é uma possibilidade, mas ainda não há decisão porque tudo tem que passar pela mesa do presidente. Seria uma solução temporária, até que o governo encontre outras alternativas.