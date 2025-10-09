Assine UOL
Governo israelense aprova acordo de cessar-fogo e reféns em Gaza

(Reuters) - O governo israelense aprovou o acordo de cessar-fogo e de reféns em Gaza, informou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu nas primeiras horas da sexta-feira (horário local).

(Reportagem de Hatem Maher)

