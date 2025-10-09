Hamas recebeu garantias de mediadores e dos EUA confirmando fim da guerra, diz chefe do grupo

CAIRO (Reuters) - O chefe exilado de Gaza, Khalil Al-Hayya, disse nesta quinta-feira que o grupo recebeu garantias dos Estados Unidos, de mediadores árabes e da Turquia de que a guerra em Gaza chegou permanentemente ao fim.

Israel e o grupo militante palestino Hamas assinaram um acordo de cessar-fogo e libertação dos reféns israelenses em troca de prisioneiros palestinos, primeira fase da iniciativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para encerrar a guerra de dois anos em Gaza, que abalou o Oriente Médio.

O acordo prevê o fim dos combates, a retirada parcial de Israel de Gaza e a libertação de todos os 48 reféns restantes capturados pelo Hamas no ataque que precipitou a atual guerra em troca de prisioneiros mantidos por Israel. Na Casa Branca, Trump disse acreditar que isso deve levar a uma "paz duradoura".