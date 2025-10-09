Israel e Gaza celebram após anúncio de cessar-fogo

A libertação de todos os 20 reféns israelenses que ainda se acredita estarem vivos em Gaza é esperada para domingo ou segunda-feira, afirmou uma autoridade israelense. Outros 26 reféns foram declarados mortos e o destino de dois deles é desconhecido. O Hamas indicou que pode levar algum tempo para recuperar os corpos espalhados por Gaza.

Os palestinos e as famílias dos reféns israelenses começaram a comemorar muito após a notícia do pacto.

Em Gaza, onde a maioria dos mais de 2 milhões de pessoas foi deslocada pelos bombardeios israelenses, jovens aplaudiram nas ruas devastadas, mesmo com a continuação dos ataques israelenses.

"TODA A FAIXA DE GAZA ESTÁ FELIZ"

"Graças a Deus pelo cessar-fogo, o fim do derramamento de sangue e das mortes", disse Abdul Majeed Abd Rabbo em Khan Younis, no sul de Gaza. "Não sou o único feliz, toda a Faixa de Gaza está feliz, todo o povo árabe, todo o mundo está feliz com o cessar-fogo e o fim do derramamento de sangue."

Einav Zaugauker, cujo filho Matan é um dos últimos reféns, celebrava na chamada Praça dos Reféns, em Tel Aviv, onde as famílias dos que foram capturados no ataque do Hamas há dois anos se reuniam para exigir seu retorno.