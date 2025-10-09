Israel e Hamas assinam acordo de cessar-fogo e reféns em Gaza

O chefe exilado do Hamas em Gaza, Khalil Al-Hayya, disse que havia recebido garantias dos Estados Unidos e de outros mediadores de que a guerra havia terminado. Enquanto isso, o governo de Israel estava se reunindo para ratificar o acordo, o que abriria caminho para que o cessar-fogo entrasse em vigor.

Segundo o acordo, os combates cessarão, Israel se retirará parcialmente de Gaza e o Hamas libertará todos os reféns restantes em troca de centenas de prisioneiros mantidos por Israel. Trump disse que os reféns devem ser libertados no início da próxima semana.

As frotas de caminhões que transportam alimentos e ajuda médica poderão entrar em Gaza para socorrer os civis, centenas de milhares dos quais estão abrigados em barracas depois que as forças israelenses destruíram suas casas e reduziram cidades inteiras a pó.

AINDA HÁ DIFICULDADES

O acordo, se totalmente implementado, aproximaria os dois lados mais do que qualquer outro esforço anterior para interromper uma guerra que aprofundou o isolamento internacional de Israel e evoluiu para um conflito regional, atraindo o Irã, o Iêmen e o Líbano.

Muita coisa ainda pode dar errado. Mesmo depois que o acordo foi assinado, uma fonte palestina disse que a lista de palestinos a serem libertados não foi finalizada. O grupo está buscando a liberdade de alguns dos mais proeminentes condenados palestinos mantidos em prisões israelenses, bem como de centenas de pessoas detidas durante o ataque de Israel.