Juíza federal bloqueia envio da Guarda Nacional por Trump em Illinois

A juíza disse que sua ordem completa, por escrito, será disponibilizada na sexta-feira.

Na manhã desta quinta-feira, os soldados da Guarda foram vistos patrulhando uma instalação de imigração nos subúrbios de Chicago, que se tornou um alvo frequente de protestos nas últimas semanas.

Separadamente, um painel de três juízes em um tribunal federal de apelações em São Francisco, nesta quinta-feira, parecia estar propenso a anular a decisão que bloqueava a mobilização de Trump em Portland, o que abriria caminho para a entrada de centenas de soldados naquela cidade.

Os resultados dos dois casos podem ter implicações significativas para a campanha em expansão de Trump de enviar militares para as ruas das cidades dos EUA, apesar das objeções dos líderes democratas.

Os advogados do governo em ambos os tribunais disseram que os soldados da Guarda eram necessários para proteger dos manifestantes os servidores e propriedades federais. Os governadores democratas de Illinois e Oregon acusaram Trump de descaracterizar deliberadamente pequenos protestos, em sua maioria pacíficos, como violentos e perigosos para justificar o envio da Guarda Nacional.

Ao proferir sua decisão nesta quinta-feira, Perry disse que estava tendo dificuldade em dar crédito às alegações do governo sobre violência durante os protestos na instalação de imigração em Broadview, Illinois.