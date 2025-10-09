Lula diz que não vai demorar para os mais ricos do país pagarem imposto que devem

Por Maria Carolina Marcello

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou nesta quinta-feira como "triste" a decisão da Câmara dos Deputados na véspera de retirar de pauta e condenar a medida provisória da taxação de aplicações financeiras à perda de validade, mas prometeu que não vai demorar para os mais ricos pagarem o imposto que devem pagar.

"Ontem, por exemplo, foi triste, porque uma parte do Congresso Nacional votou contra a taxação que a gente queria fazer dos bilionários deste país, daqueles que ganham muito e pagam pouco", disse Lula, em cerimônia de inauguração de fábrica da BYD em Camaçari (BA).