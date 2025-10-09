Lula mantém liderança em cenários eleitorais e aumenta vantagem sobre Tarcísio, mostra Genial/Quaest

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manteve sua liderança em cenários das eleições presidenciais, apontou pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, que também mostrou uma ampliação da vantagem do petista sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em um eventual segundo turno.

A pesquisa registrou que o presidente conta com percentuais que variam entre 35% e 43% nos cenários estimulados de primeiro turno, ocupando a primeira posição em todos eles. Na rodada anterior, em setembro, Lula liderava com patamares de intenção de votos de 32% a 43%, a depender do adversário.

Quando são levantados cenários de segundo turno, o possível candidato com menor diferença no segundo turno é Ciro Gomes (PDT), que soma 32% e perde para o petista por 9 pontos percentuais.