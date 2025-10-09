Em crise política, Macron trabalha sob pressão para nomear 6º premiê

"A questão que se coloca hoje é se há um número suficiente de pessoas responsáveis", disse a porta-voz do governo, Aurore Berge, à rádio RTL. "Acho que esta é a última chance."

Lecornu apresentou sua renúncia e a de seu governo na segunda-feira, horas depois de anunciar a formação do gabinete, tornando-o o governo de vida mais curta da França moderna.

Ele disse em uma entrevista para a televisão ontem que, durante as conversas que Macron pediu que ele mantivesse com os líderes partidários após sua renúncia, ele ficou sabendo que a maioria dos parlamentares se opunha à realização de uma eleição parlamentar antecipada e que há um caminho, mesmo que difícil, para aprovar um orçamento até o final do ano.

Outra questão importante é a reforma previdenciária de Macron de 2023, que aumenta gradualmente a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos. Membros da esquerda pediram que a lei fosse revogada ou suspensa.

Por enquanto, os partidos rivais mantiveram suas opiniões sobre como proceder, e não houve nenhuma indicação de quem poderia ser o próximo primeiro-ministro.