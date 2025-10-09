Ministro da Segurança de Israel, Ben-Gvir, ameaça colapso do governo israelense se Hamas permanecer intacto

(Reuters) - O ministro da Segurança Nacional israelense, de extrema-direita, Itamar Ben-Gvir, advertiu nesta quinta-feira que seu partido Poder Judaico pressionaria para derrubar o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, a menos que o Hamas seja desmantelado.

"Se o governo do Hamas não for desmantelado, ou se eles apenas nos disserem que foi desmantelado, enquanto na realidade continua a existir sob um disfarce diferente -- o Poder Judaico desmantelará o governo", disse Ben-Gvir em uma declaração antes de uma reunião do gabinete de Netanyahu para aprovar um cessar-fogo em Gaza e um plano de libertação de reféns.

(Reportagem de Howard Goller)