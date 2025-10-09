Dezenas de bebês aguardam resgate em Gaza após missão da ONU ser cancelada

"Colocamos os bebês no banco de trás do carro e os levamos para o nosso escritório, e estávamos esperando autorização para sair de lá. Infelizmente, não obtivemos essa autorização", disse Hamish Young, Coordenador Sênior de Emergência do UNICEF, em uma mensagem enviada à Reuters da Cidade de Gaza, falando sob fogo de metralhadora.

O COGAT, braço do Exército israelense que supervisiona o fluxo de ajuda para Gaza, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Ele já contestou anteriormente as alegações de que não permitiria transferências médicas.

O UNICEF compartilhou imagens dos bebês enrolados em cobertores pesados em um veículo da ONU, tiradas durante a missão de 14 horas.

Young disse que os bebês foram colocados de volta em incubadoras no Hospital Al Helo da Cidade de Gaza, bombardeado no mês passado, e que a atividade militar contínua estava impedindo qualquer outra tentativa de transferi-los.

"Há drones e quadricópteros ainda voando e há alguns disparos de metralhadoras pesadas. Ainda estamos determinados a levar esses bebês de volta para seus pais no sul", disse ele.

De acordo com uma autoridade israelense, o cessar-fogo entrará em vigor dentro de 24 horas após uma reunião do gabinete no final desta quinta-feira, como parte da primeira fase de um plano dos Estados Unidos para encerrar a devastadora guerra de dois anos entre Israel e Hamas.