Papa Leão invoca críticas às políticas de Trump em primeiro grande documento

O texto de 104 páginas começou como um projeto escrito por Francisco, que não conseguiu concluí-lo antes de sua morte em abril, após 12 anos liderando a Igreja global de 1,4 bilhão de seguidores. Ele foi concluído por Leão, o primeiro papa dos EUA.

"Estou feliz por tornar este documento meu -- acrescentando algumas reflexões -- e por publicá-lo no início de meu próprio pontificado", escreve Leão no início do texto.

O cardeal Michael Czerny, conselheiro sênior tanto de Francisco quanto de Leão, disse que, embora o novo documento tenha sido iniciado pelo falecido papa, ele representa as posições de Leão.

"Este é o documento do papa Leão", declarou Czerny em uma entrevista coletiva no Vaticano.

REFERÊNCIA A CRÍTICAS AOS MUROS DE FRONTEIRA

Eleito em maio para substituir Francisco, Leão tem demonstrado um estilo muito mais reservado do que seu antecessor, que frequentemente criticava o governo Trump.