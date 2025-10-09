Parlamentares peruanos fazem nova tentativa para remover presidente impopular do cargo

A moção, que busca remover Boluarte por "incapacidade moral permanente", foi assinada por pelo menos 34 parlamentares de vários partidos.

Pelo menos 52 precisam aprová-la em uma próxima sessão plenária do Congresso antes que ela possa ser debatida em uma sessão separada, que decidirá se ela pode ou não prosseguir.

"A única maneira de avançar é o impeachment de Dina Boluarte", disse a deputada Susel Paredes em um post no X, no qual compartilhou o documento. "Vários blocos concordam e é por isso que a moção foi apresentada agora."

Boluarte chegou ao poder em dezembro de 2022, quando seu antecessor, o presidente Pedro Castillo, sob o qual ela havia atuado como vice-presidente, foi deposto e preso depois de tentar dissolver o Congresso.

A destituição de Castillo foi recebida com meses de protestos generalizados e mortais, especialmente nas comunidades rurais andinas e indígenas, e grupos de direitos humanos acusaram o governo Boluarte de usar força excessiva para reprimir os protestos.

Ela também se envolveu em alegações de enriquecimento ilícito envolvendo bens não declarados e relógios Rolex. Em julho, ela decidiu dobrar seu salário.