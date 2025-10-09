Putin conta ao líder do Azerbaijão como defesas aéreas russas derrubaram avião de passageiros

MOSCOU (Reuters) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse ao líder do Azerbaijão que dois mísseis russos foram detonados ao lado de um avião da Azerbaijan Airlines no ano passado, depois que drones ucranianos entraram no espaço aéreo russo, em um incidente que causou a morte de 38 pessoas.

Naquela que foi a admissão mais franca do líder do Kremlin até o momento de que Moscou é culpado pelo incidente mortal, ele pediu desculpas novamente ao presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, e prometeu indenização às pessoas afetadas.

O voo J2-8243, que ia de Baku para Grozny, capital da Chechênia, caiu em 25 de dezembro perto de Aktau, no Cazaquistão, depois de desviar do sul da Rússia, onde drones ucranianos estariam atacando vários alvos. Pelo menos 38 pessoas morreram.