Trump sugere expulsar Espanha da aliança da Otan

Mas o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, disse na época que não se comprometeria com a meta de 5%, chamando-a de "incompatível com nosso estado de bem-estar social e nossa visão de mundo".

Em uma reunião no Salão Oval com o líder do segundo mais novo membro da Otan, o presidente finlandês, Alexander Stubb, Trump disse que os líderes europeus precisam convencer a Espanha a aumentar seus compromissos com a aliança.

"Vocês terão que começar a falar com a Espanha", disse Trump. "Vocês precisam ligar para eles e descobrir por que eles estão atrasados".

Ele acrescentou: "Eles não têm desculpa para não fazer isso, mas tudo bem. Talvez seja melhor expulsá-los da Otan, francamente".

A Espanha entrou para a Organização do Tratado do Atlântico Norte em 1982. A aliança de defesa coletiva de 32 membros tem estado em foco desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022 e lançou a guerra terrestre mais mortal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

(Reportagem de Jeff Mason e Trevor Hunnicutt)