Ucrânia intensifica esforço para afagar Trump com ofertas de indicação ao Nobel

"Se Trump der ao mundo -- acima de tudo, ao povo ucraniano -- a chance de tal cessar-fogo, então sim, ele deve ser indicado para o Prêmio Nobel da Paz", disse Zelenskiy em comentários divulgados nesta quinta-feira.

"Nós o indicaremos em nome da Ucrânia."

Zelenskiy trabalhou arduamente para conquistar o apoio de Trump e parece estar fazendo alguns progressos.

Os mísseis Tomahawk estão no topo da lista de armas norte-americanas que Kiev acredita que podem causar sérios danos à Rússia e forçá-la a sentar-se à mesa de negociações. Trump, que expressou frustração com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sinalizou que está aberto a fornecê-los.

Trump disse que merecia o Prêmio Nobel, concedido a quatro de seus antecessores na Casa Branca, pelo que ele descreveu como seus esforços para garantir vários acordos de paz.

Isso inclui a alegação de que ele intermediou uma trégua entre a Índia e o Paquistão -- uma alegação que a Índia rejeitou. Nesta quinta-feira, israelenses e palestinos se regozijaram após o anúncio de um cessar-fogo e de um acordo sobre reféns sob uma iniciativa de Trump para acabar com a guerra em Gaza.