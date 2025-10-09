Zelenskiy diz que fornecimento de gasolina da Rússia pode cair em 20% após ataques ucranianos

Cálculos da Reuters em agosto mostraram que os ataques ucranianos reduziram o refino de petróleo russo em quase 20% em determinados dias. Os comentários de Zelenskiy deram a entender que esse nível de escassez estava em andamento.

"Isso ainda precisa ser verificado, mas acreditamos que eles perderam até 20% de seu suprimento de gasolina -- diretamente como resultado de nossos ataques", disse Zelenskiy em comentários a jornalistas divulgados nesta quinta-feira. Ele disse que havia várias estimativas sobre o impacto, e elas variavam de 13% a 20%.

Um dos últimos ataques atingiu a refinaria de petróleo de Kirishi, uma das maiores da Rússia, interrompendo uma grande unidade de processamento de petróleo bruto, disseram duas fontes do setor nesta semana.

O Kremlin afirmou que o mercado doméstico de combustíveis da Rússia está totalmente abastecido. Zelenskiy disse que as estimativas foram baseadas em dados, sem especificar. O governo da Rússia deve realizar uma reunião sobre o abastecimento doméstico de combustível nesta quinta-feira.

Zelenskiy também disse que as forças russas realizaram 1.550 ataques a alvos relacionados à energia nas regiões ucranianas de Chernihiv, Sumy e Poltava no último mês, mas obtiveram apenas 160 acertos.