Casa Branca diz que comitê do Nobel coloca "política acima da paz"

WASHINGTON (Reuters) - A Casa Branca criticou na sexta-feira a decisão do comitê do Prêmio Nobel de conceder o prêmio da paz a uma líder da oposição venezuelana em vez do presidente dos EUA, Donald Trump.

"O presidente Trump continuará fazendo acordos de paz, acabando com guerras e salvando vidas. Ele tem o coração de um humanitário, e nunca haverá ninguém como ele, que pode mover montanhas com a força de sua vontade", disse o porta-voz da Casa Branca Steven Cheung em um post no X.

"O comitê do Nobel provou que eles colocam a política acima da paz."