Chuvas fortes no México deixam mais de 20 mortos

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - As fortes chuvas que caíram no México deixaram pelo menos 21 pessoas mortas e outras desaparecidas, informaram as autoridades nesta sexta-feira, provocando deslizamentos de terra, cortando a energia elétrica em alguns municípios e fazendo com que os rios transbordassem.

Autoridades de proteção civil do Estado de Hidalgo registraram 16 mortes e disseram que pelo menos 1.000 casas e centenas de escolas foram afetadas.

O governador do Estado de Puebla, Alejandro Armenta, disse que pelo menos três pessoas morreram em deslizamentos de terra e outras cinco foram dadas como desaparecidas. Autoridades registraram mais duas mortes no Estado de Veracruz.