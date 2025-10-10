Coalizão governista do Japão se divide, colocando em dúvida candidatura de Takaichi a primeira-ministra

Isso foi considerado bastante simples, já que sua coalizão tinha, de longe, o maior número de assentos, embora não tivesse a maioria. Porém, com a saída do aliado Komeito e os partidos de oposição buscando se unir em torno de um candidato alternativo, seu caminho de repente se tornou menos certo.

Depois de uma reunião com Takaichi nesta sexta-feira, o líder do Komeito, Tetsuo Saito, disse que a parceria de 26 anos entre os dois partidos havia se rompido devido ao fracasso do PLD em responder a um escândalo de financiamento político que perseguiu o grupo governista por dois anos.

Ele disse que o Komeito não apoiará Takaichi na votação no Parlamento, que deverá ser realizada na segunda quinzena de outubro.

Takaichi chamou a decisão do Komeito de "extremamente lamentável", mas disse que fará o possível para obter o apoio do Parlamento.

A turbulência política ocorre antes de uma série de compromissos diplomáticos japoneses, com cúpulas multilaterais na Malásia e na Coreia do Sul, e a visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Japão, amplamente esperada no final do mês.

O iene se fortaleceu em até 0,5%, para 152,38 por dólar, após a notícia. Ele havia caído para o nível mais baixo em oito meses no início desta semana, já que os investidores temiam que os grandes planos de gastos de Takaichi pesassem sobre a quarta maior economia do mundo.