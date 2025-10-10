Congresso do Peru destitui presidente e sucessor promete "guerra contra o crime"

A votação ocorreu depois que vários membros do popular grupo de música cumbia Agua Marina foram feridos em um tiroteio durante um show realizado na quarta-feira em um local pertencente às Forças Armadas do Peru.

As moções para a remoção de Boluarte citaram os impactos econômicos do aumento da criminalidade, bem como as alegações de corrupção e um escândalo conhecido localmente como Rolexgate sobre a procedência de sua coleção de relógios de luxo.

Jerí, que se torna o sétimo presidente do Peru desde 2016, sinalizou que adotará uma abordagem dura em relação à insegurança.

"O principal inimigo está nas ruas: as gangues criminosas", disse ele ao Congresso, usando uma faixa com a bandeira nacional. "Precisamos declarar guerra ao crime."

O membro de 38 anos do partido conservador Somos Peru, que se tornou presidente do Congresso em julho, junta-se às fileiras de alguns dos mais jovens chefes de Estado do mundo.

Multidões se reuniram do lado de fora do Congresso e da embaixada do Equador, onde havia especulações de que Boluarte poderia pedir asilo. Algumas pessoas estavam em um clima de comemoração, agitando bandeiras, dançando e tocando instrumentos.