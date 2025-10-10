Coreia do Norte realiza desfile militar e exibe novo míssil intercontinental

SEUL (Reuters) - O líder norte-coreano, Kim Jong Un, supervisionou um grande desfile militar exibindo seu novo míssil balístico intercontinental diante de líderes e dignitários internacionais, informou a mídia estatal KCNA no sábado (horário local).

O desfile, que começou no final da sexta-feira, marcou o 80º aniversário da fundação do Partido dos Trabalhadores, que está no poder, e seguiu as comemorações de quinta-feira.

A KCNA disse que o novo míssil balístico intercontinental Hwasong-20 foi exibido no desfile militar.