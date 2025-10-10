Dólar dispara a R$5,50 com risco fiscal e ameaça tarifária de Trump à China

Às 17h06, na B3, o dólar para novembro -- atualmente o mais líquido no Brasil – subia 2,31%, aos R$5,5310.

A sexta-feira foi no geral um dia negativo para os ativos brasileiros, com queda do Ibovespa, disparada do dólar e avanço das taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros).

Um dos motivos para o movimento foi o desconforto dos agentes com a política fiscal do governo -- algo que desde a semana passada vem pressionando os ativos.

A derrubada pelo Congresso, na quarta-feira, da Medida Provisória 1303, que tratava da taxação de aplicações financeiras, seguia dando suporte à curva, devido ao desfecho negativo para o esforço do governo de equilibrar as contas.

A MP teria impacto fiscal de R$14,8 bilhões em 2025 e de R$36,2 bilhões em 2026, considerando as novas receitas previstas e os cortes de despesas, conforme o Ministério da Fazenda.

Durante a manhã, o mau-humor dos investidores se intensificou após reportagem do jornal O Estado de S. Paulo indicar que o pacote de medidas do governo para 2026 poderia somar R$100 bilhões, sem que as receitas estejam garantidas. Na conta entram medidas como a da isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$5 mil por mês, a distribuição de gás de cozinha e isenção nas contas de energia para uma parcela das famílias, e o pagamento de bolsas para estudantes -- todos programas já anunciados anteriormente pelo governo.