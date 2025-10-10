Estêvão e Rodrygo marcam duas vezes em goleada do Brasil sobre Coreia do Sul por 5 x 0

SEUL (Reuters) - Estêvão e Rodrygo marcaram duas vezes cada um na goleada da seleção brasileira sobre a Coreia do Sul por 5 x 0 em um amistoso nesta sexta-feira, com uma atuação dominante sob o comando do técnico italiano Carlo Ancelotti em Seul.

O Brasil abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo com o atacante Estêvão, de 18 anos, que finalizou após um passe perfeito de Bruno Guimarães.

O segundo gol veio aos 41 minutos do primeiro tempo com um lance de brilhantismo quando Rodrygo acertou um chute colocado para finalizar uma bela jogada coletiva.