Trump atinge a China com tarifas retaliatórias em uma escalada da guerra comercial

Por Trevor Hunnicutt
WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que estava elevando as tarifas sobre as exportações chinesas para os EUA para 100% e impondo controles de exportação sobre "todo e qualquer software crítico" em uma represália aos limites de exportação recentemente anunciados pela China sobre minerais de terras raras essenciais para a tecnologia e outras manufaturas.
"Com base no fato de a China ter assumido essa posição sem precedentes, e falando apenas pelos EUA, e não por outras nações que foram ameaçadas de forma semelhante, a partir de 1º de novembro de 2025 (ou antes, dependendo de quaisquer outras ações ou mudanças tomadas pela China), os Estados Unidos da América imporão uma tarifa de 100% sobre a China, além de qualquer tarifa que eles estejam pagando atualmente", disse Trump em sua plataforma Truth Social. "Também em 1º de novembro, imporemos controles de exportação sobre todo e qualquer software crítico."
O anúncio foi feito depois de uma postagem de mais cedo nesta sexta-feira, que sinalizava que novas taxas contra produtos chineses estavam a caminho, ao mesmo tempo em que ameaçava cancelar uma reunião com o presidente Xi Jinping, uma investida contra Pequim que levou os mercados e as relações entre as maiores economias do mundo a uma espiral.
Trump, que tem um encontro previsto com Xi em cerca de três semanas na Coreia do Sul, reclamou nas redes sociais sobre o que ele caracterizou como os planos da China de manter a economia global refém depois que a China expandiu drasticamente seus controles de exportação de elementos de terras raras na quinta-feira. A China domina o mercado de tais elementos, que são essenciais para a fabricação de tecnologia.
Trump disse que não havia motivo para realizar a reunião com Xi que ele havia anunciado anteriormente. Pequim nunca havia confirmado a reunião entre os líderes.
As declarações sinalizaram a maior ruptura nas relações em quatro meses e imediatamente levantaram questões sobre se uma distensão econômica entre Pequim e Washington -- a maior fábrica do mundo e seu maior consumidor -- pode sobreviver.
(Reportagem de Trevor Hunnicutt; reportagens adicionais de David Brunnstrom, David Lawder e Maiya Keidan)
