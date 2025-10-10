Trump atinge a China com tarifas retaliatórias em uma escalada da guerra comercial

O anúncio foi feito depois de uma postagem de mais cedo nesta sexta-feira, que sinalizava que novas taxas contra produtos chineses estavam a caminho, ao mesmo tempo em que ameaçava cancelar uma reunião com o presidente Xi Jinping, uma investida contra Pequim que levou os mercados e as relações entre as maiores economias do mundo a uma espiral.

Trump, que tem um encontro previsto com Xi em cerca de três semanas na Coreia do Sul, reclamou nas redes sociais sobre o que ele caracterizou como os planos da China de manter a economia global refém depois que a China expandiu drasticamente seus controles de exportação de elementos de terras raras na quinta-feira. A China domina o mercado de tais elementos, que são essenciais para a fabricação de tecnologia.

Trump disse que não havia motivo para realizar a reunião com Xi que ele havia anunciado anteriormente. Pequim nunca havia confirmado a reunião entre os líderes.

As declarações sinalizaram a maior ruptura nas relações em quatro meses e imediatamente levantaram questões sobre se uma distensão econômica entre Pequim e Washington -- a maior fábrica do mundo e seu maior consumidor -- pode sobreviver.

(Reportagem de Trevor Hunnicutt; reportagens adicionais de David Brunnstrom, David Lawder e Maiya Keidan)