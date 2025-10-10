Explosão em fábrica de explosivos no Tennessee deixa vários mortos e desaparecidos

(Reuters) - Várias pessoas morreram e várias outras estão desaparecidas após uma explosão na manhã desta sexta-feira no Tennessee em uma empresa de explosivos militares, de acordo com a polícia.

A explosão na Accurate Energetic Systems, em McEwen, cerca de 80 km a oeste de Nashville, ocorreu às 7h45 (horário local), disse o xerife do condado de Humphreys, Chris Davis, em uma coletiva de imprensa.

"Temos várias pessoas desaparecidas até o momento", disse ele. "Temos algumas que já faleceram."