Índia estreita laços com o Talibã e diz que reabrirá a embaixada em Cabul

A Índia fechou sua embaixada em Cabul após a retirada das forças da Otan lideradas pelos Estados Unidos do Afeganistão há quatro anos, embora tenha lançado uma pequena missão em 2022 para facilitar o comércio, o apoio médico e a ajuda humanitária.

Cerca de uma dúzia de países, incluindo China, Rússia, Irã, Paquistão e Turquia, têm embaixadas operando em Cabul, embora a Rússia seja o único país a ter reconhecido formalmente o governo do Talibã, cujos membros estão sob sanções da ONU, incluindo a proibição de viagens e congelamento de bens.

O anúncio da Índia foi feito durante as conversas em Nova Délhi entre o ministro das Relações Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, e seu homólogo na administração do Talibã, Amir Khan Muttaqi, em uma visita de seis dias após obter uma isenção temporária de sua proibição de viagem.

Essa foi a primeira viagem à Índia de um líder do Talibã desde 2021.

"A Índia elevará sua missão técnica a uma missão diplomática em Cabul, e nossos diplomatas também virão aqui", disse Muttaqi a jornalistas nesta sexta-feira, acrescentando que o objetivo é que os dois países voltem lentamente à "normalidade".

Historicamente, Índia e Afeganistão mantêm laços de amizade, mas Nova Délhi não reconhece o governo do Talibã.