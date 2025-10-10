Macron não nomeará primeiro-ministro de esquerda, dizem líderes esquerdistas irritados

A França está em meio a uma crise política em espiral, à medida que uma série de governos minoritários luta para fazer com que orçamentos de austeridade sejam aprovados em um Parlamento profundamente dividido. Para resolver a crise, alguns dos adversários políticos de Macron disseram que ele deveria convocar eleições legislativas antecipadas ou renunciar, medidas que ele tem procurado evitar até agora.

Depois de sair da reunião desta sexta-feira, os chefes dos partidos de esquerda disseram que Macron havia dito que não planejava nomear um primeiro-ministro de esquerda, um cargo que eles acreditam ser seu por direito depois que as escolhas anteriores de Macron de centro foram derrubadas por parlamentares que não estavam dispostos a aceitar os cortes orçamentários propostos pelo governo.

Macron se ofereceu para adiar a aplicação de sua controversa reforma previdenciária até depois da eleição presidencial de 2027, mas os líderes de esquerda disseram que isso não era suficiente.

"Não estamos buscando a dissolução do Parlamento, mas também não temos medo dela", disse o chefe do Partido Socialista, Olivier Faure, aos repórteres após a reunião, que não incluiu o Reunião Nacional (RN), de extrema-direita, e a França Insubmissa (LFI), de esquerda radical -- dois dos maiores partidos da Assembleia Nacional.

Os chefes dos partidos de centro e centro-direita não comentaram com os repórteres após saírem da reunião. O Eliseu não respondeu a um pedido de comentário.

QUEM MACRON PODE NOMEAR COMO PRIMEIRO-MINISTRO?