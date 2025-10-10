Militares dos EUA ampliam comando das operações antidrogas na América Latina

"A mensagem é clara: se vocês traficarem drogas para nossas costas, nós os deteremos friamente", disse Hegseth no X.

Até agora, as missões têm se concentrado inteiramente em atacar barcos suspeitos de tráfico de drogas nas águas do Caribe. Militares dos EUA explodiram pelo menos quatro até o momento, matando 21 pessoas.

O Comando Sul das Forças Armadas dos EUA, que supervisiona as operações norte-americanas na América Latina, disse que a nova força-tarefa seria liderada pela 2ª Força Expedicionária de Fuzileiros Navais (MEF), uma unidade muscular capaz de realizar operações rápidas no exterior, sediada em Camp Lejeune, na Carolina do Norte.

O Comando Sul das Forças Armadas dos EUA disse que a 2ª MEF, como é conhecida no jargão militar, "sincronizaria e aumentaria os esforços antidrogas em todo o Hemisfério Ocidental".

"Ao formar uma (força-tarefa) em torno do quartel-general da 2ª MEF, aumentamos nossa capacidade de detectar, interromper e desmantelar redes de tráfico ilícito mais rapidamente e com maior profundidade -- juntamente com nossos homólogos dos EUA e das nações parceiras", disse o almirante Alvin Holsey, que lidera o Comando Sul, em um comunicado.

Não ficou claro se a criação da força-tarefa concedeu às tropas dos EUA na América Latina quaisquer autoridades adicionais, já que o presidente Donald Trump está pensando em atacar potencialmente locais suspeitos de tráfico de drogas na Venezuela.