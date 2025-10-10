Moradores de Gaza voltam para casas destruídas e forças israelenses recuam sob cessar-fogo

"Graças a Deus, minha casa ainda está de pé", disse Ismail Zayda, de 40 anos, na área de Sheikh Radwan, na Cidade de Gaza. "Mas o lugar está destruído, as casas dos meus vizinhos estão destruídas, bairros inteiros foram destruídos."

Os militares israelenses disseram que o acordo de cessar-fogo foi ativado ao meio-dia (6h de Brasília). O governo de Israel ratificou o cessar-fogo com o Hamas nas primeiras horas de sexta-feira, abrindo caminho para a retirada parcial das tropas e a suspensão total das hostilidades em Gaza em 24 horas.

Espera-se que o Hamas liberte os 20 reféns israelenses vivos dentro de 72 horas, e depois disso Israel libertará 250 palestinos que cumprem longas penas em prisões israelenses, bem como 1.700 outros detidos em Gaza durante a guerra.

Enquanto o acordo estiver em vigor, caminhões com alimentos e ajuda médica entrarão em Gaza para ajudar os civis, centenas de milhares dos quais estão abrigados em barracas depois que as forças israelenses destruíram suas casas e arrasaram cidades inteiras.

A primeira fase da iniciativa do presidente dos EUA, Donald Trump, para pôr fim à guerra de dois anos em Gaza, exige que as forças israelenses se retirem de algumas das principais áreas urbanas de Gaza, embora ainda controlem cerca de metade do território do enclave.

Em um discurso televisionado, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que as forças israelenses permaneceriam em Gaza para garantir que o território seja desmilitarizado e o Hamas desarmado em estágios futuros do plano de Trump: "Se isso for alcançado da maneira mais fácil, então será bom, e se não for, então será alcançado da maneira mais difícil."