Partes de Kiev ficam no escuro após ataque russo em massa

Uma criança de sete anos morreu quando sua casa foi atingida no sudeste e pelo menos 20 pessoas ficaram feridas.

Um bloco de apartamentos no centro de Kiev foi danificado por um projétil, enquanto na margem esquerda do rio Dnipro, que divide a capital, multidões esperavam nos pontos de ônibus com o metrô fora de operação e as pessoas enchiam garrafas de água nos pontos de distribuição.

"Não dormimos nada", disse Liuba, uma aposentada, enquanto coletava água. "A partir das 2h30 da manhã, havia muito barulho. Às 3h30, não tínhamos eletricidade, nem gás, nem água. Nada."

ZELENSKIY PEDE DEFESAS AÉREAS E SANÇÕES

Os ucranianos estão se preparando para um inverno rigoroso, enquanto a guerra em grande escala se aproxima de seu quarto aniversário. A Rússia intensificou os ataques ao sistema de energia nas últimas semanas, atingindo usinas de energia e instalações de produção de gás, e as autoridades locais estão lutando com a escala de reparos necessários.

"É precisamente a infraestrutura civil e de energia que é o principal alvo dos ataques da Rússia antes da temporada de aquecimento", disse o presidente Volodymyr Zelenskiy no X.