Presidente de Taiwan revela sistema de defesa aérea para combater ameaça da China

Taiwan está aumentando os gastos com defesa e modernizando suas Forças Armadas, mas enfrenta uma China que tem um exército muito maior e está adicionando novas armas avançadas, como caças furtivos, porta-aviões e uma enorme variedade de mísseis.

Lai afirmou em discurso do Dia Nacional que Taiwan está determinada a gastar mais com defesa e que proporia um orçamento especial para gastos militares até o final do ano, mostrando a determinação do governo em proteger a ilha.

"O aumento nos gastos com defesa tem um propósito; é uma necessidade clara para combater as ameaças inimigas e uma força motriz para o desenvolvimento de nossas indústrias de defesa", disse ele.

"Aceleraremos a construção do T-Domo, estabeleceremos um rigoroso sistema de defesa aérea em Taiwan com defesa em várias camadas, detecção de alto nível e interceptação eficaz, e teceremos uma rede de segurança para Taiwan a fim de proteger a vida e a propriedade dos cidadãos", declarou Lai, sob aplausos da multidão.

Ele não deu detalhes sobre o "T-Domo" em sua primeira menção pública ao sistema. A Reuters informou na quinta-feira que ele revelaria o "T-Domo", que, segundo uma fonte, será semelhante ao Domo de Ferro de Israel.

Em resposta ao discurso, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China Guo Jiakun disse que "buscar a independência pela força" só arrastaria Taiwan para o conflito.