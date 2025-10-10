SAIBA MAIS-Quem é Maria Corina Machado, a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz

Maria Corina Machado, de 58 anos, nasceu em Caracas em 7 de outubro de 1967. Ela é engenheira industrial por formação, e seu pai foi um importante empresário do setor siderúrgico da Venezuela. Suas raízes de classe alta a tornaram alvo de críticas do partido socialista que governa a Venezuela.

QUANDO ELA SE ESCONDEU?

Machado obteve uma vitória retumbante nas eleições primárias da oposição em 2023 e seus comícios atraíram grandes multidões, mas uma proibição de ocupar cargos públicos a impediu de concorrer à Presidência contra Nicolás Maduro em uma eleição em 2024, e então ela se escondeu.

A autoridade eleitoral e o Supremo Tribunal da Venezuela afirmam que Maduro, cujo mandato tem sido marcado por uma profunda crise econômica e social, venceu a eleição, embora nunca tenham publicado os resultados detalhados.

Machado saiu da clandestinidade para fazer uma breve aparição durante um protesto antes da posse de Maduro em janeiro. Ela foi presa por um breve período e depois libertada.

DESPERTAR POLÍTICO