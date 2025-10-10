Terremoto de magnitude 7,8 atinge extremo sul da América do Sul e provoca alerta de tsunami

(Reuters) - Um alerta de tsunami foi emitido depois que um terremoto de magnitude 7,8 atingiu a Passagem de Drake, localizada entre o extremo sul da América do Sul e a Antártida, informou o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico nesta sexta-feira.

O terremoto ocorreu a uma profundidade de 10 km, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

(Reportagem de Chandni Shah, em Bengaluru)